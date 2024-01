CAN 2023 : la Côte d'Ivoire humiliée à domicile

Coup de théâtre ce lundi au Stade d'Ebimpé ! Pays-hôte de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire a subi une nouvelle défaite en s'effondrant 4-0 contre la Guinée Equatoriale à la surprise générale En manque d'efficacité, à l'image de deux buts refusés pour hors-jeu, les Eléphants terminent 3es du groupe A. Avec 3 points et une différence de buts de -3, les chances de voir les hommes de Jean-Louis Gasset terminer parmi les meilleurs 3es semblent quasiment inexistantes… Plus grosse défaite en CAN La Côte d'Ivoire a subi sa plus grosse défaite en Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée équatoriale, les Eléphants n'avaient jamais perdu un match de la CAN par quatre buts d'écart avant ce soir.