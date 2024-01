CAN 2023 : l’Angola s’impose face à la Namibie et file en quarts de finale

L'Angola s'est imposé (3-0) face à la Namibie en ouverture des huitièmes de finale et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). L’attaquant d’Al-Wakrah a inscrit le premier but de la rencontre (38e). Quelques minutes après l’Angola a fait le break encore grâce à un doublé de Gelson Dala (2-0, 42e). Et puis, Mabululu enfonce le clou à la 67e minute d’une frappe enroulée (3-0). L’Angola se qualifie pour les quarts de finale de la CAN et affrontera le vainqueur de Nigeria-Cameroun.