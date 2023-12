CAN 2023 : dernier match test, les Lions affronteront le….

La CAN 2023 (13 janvier-11 février) démarre dans moins de 20 jours. Les Lions entrent en scène le 15 janvier (14h GMT). Le Sénégal affrontera la Guinée dans le cadre de la première journée du groupe C où l’on compte aussi le Cameroun et la Gambie. Au programme de leur préparation, les champions d’Afrique ont prévu un seul match amical. Plusieurs médias ont révélé que l’équipe de Aliou Cissé croisera le fer avec le Niger, le 8 janvier, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Le Ména n’est pas qualifié à la CAN, mais il permettra aux Lions de mesurer leurs points faibles et leurs points forts avant les choses sérieuses. Sadio Mané et Cie entrent en regroupement le 30 décembre. Ils s’établiront à l’hôtel Raidisson Blu de Diamniadio. Au lendemain de leur match amical, le 9 janvier, ils s’envoleront pour Yamoussoukro, leur camp de base pour Côte d’Ivoire 2024.