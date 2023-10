CAN 2023 : coup dur pour les Black Stars du Ghana !

Coup dur pour les Black Stars en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire ! Le défenseur central Joseph Aidoo (n°15 sur la photo) ne pourra pas participer à la prestigieuse compétition africaine. Coup dur pour les Black Stars en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire ! Le défenseur central Joseph Aidoo (n°15 sur la photo) ne pourra pas participer à la prestigieuse compétition africaine. L'international ghanéen, qui évolue au Celta Vigo en Espagne, avait subi une grave blessure lors du match amical du 15 octobre dernier contre le Mexique (défaite 2-0). Le diagnostic avait été sans appel : il s'agissait d'une rupture du tendon d'Achille. Suite à cet incident, Aidoo était rentré en Espagne pour une intervention chirurgicale. L'opération, qui s'est déroulée à l'hôpital Fremap de Vigo, a été un franc succès. Malgré tout, le temps de convalescence nécessaire éloignera Aidoo des terrains pendant une période estimée à “6 à 7 mois” d'après le communiqué de son club. Cette tuile le rend donc indisponible pour le reste de la saison avec le Celta Vigo, et surtout pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire qui verra les Black Stars affronter l'Egypte, le Cap-Vert et le Mozambique dans le groupe B. Le Ghana, qui comptait sur l'expérience et le talent d'Aidoo pour renforcer sa défense, devra donc chercher des alternatives pour combler ce vide. La tâche ne sera pas aisée, car le joueur, passé par l'Inter Allies et le KRC Genk, s'était récemment imposé comme l'un des piliers de la défense ghanéenne. Il restait sur 5 titularisations consécutives Aidoo, dans la force de l'âge et 14 capes au compteur, restait en effet sur cinq titularisations consécutives avec les Black Stars. Sa blessure représente donc forcément un coup d'arrêt pour les troupes de Chris Hughton. Pour la grand-messe du football africain., les Ghanéens espèrent toutefois récupérer Daniel Amartey, forfait lors des deux derniers rassemblements, et qui devrait former la charnière centrale aux côtés d'Alexander Djiku. Mohammed Salisu et Nicholas Opoku représentent d'autres alternatives. Avec Afrikfoot