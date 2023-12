CAN 2023 : Voici la liste des arbitres Sénégalais retenus pour la compétition

À près de trois (3) semaines de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 devant se tenir du 13 janvier au 11 février 2024, la Confédération africaine de Football (CAF) a publié la liste des arbitres devant officier lors de cette compétition. Parmi les 26 arbitres principaux qui figurent sur cette liste, on retrouve un seul sénégalais. Il s’agit d’Issa Sy. Retenu lors du mondial U17 ans, l’arbitre Sénégalais va donc participer à la CAN. Quid des arbitres assistants ? 30 arbitres ont été retenus, dont deux sénégalais. Il s’agit de Nouha Bangoura et Djibril Camara. Par contre aucun arbitre sénégalais ne figure dans la liste des 12 arbitres VAR. L’autre remarque est la présence de cinq femmes dans cette liste : la Rwandaise Salima Radhia Mukansanga, la Camerounaise Carine Atezambong, la Marocaine Karboubi Bouchra, la Zambienne