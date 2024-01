CAN 2023 : Song reconnaît que ‘’le Sénégal a été le meilleur’’

L’équipe du Cameroun ‘’a manqué de maturité’’ devant celle du Sénégal, qui a été ‘’la meilleure’’ lors de leur rencontre, vendredi, à Yamoussoukro, a admis l’entraîneur des Lions indomptables, Rigobert Song. ‘’Le Sénégal a été le meilleur et a su concrétiser ses occasions, contrairement à notre équipe qui n’a pas pu en faire autant’’, a dit Song après la défaite de ses joueurs devant ceux d’Aliou Cissé. ‘’Nous n’avons pas su répondre. Il faut être réaliste. Les Sénégalais ont assuré et nous l’acceptons’’, a martelé le sélectionneur national du Cameroun lors d’une conférence de presse. Au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, les Lions du Sénégal ont battu les Lions indomptables par 3 buts à 1 et se sont qualifiés en huitièmes de finale. Ses joueurs ont eu du mal, dans les vingt premières minutes du match, à ‘’renter dans le jeu’’, a observé Rigobert Song. ‘’Nous avons manqué de concentration. Ce sont des détails qui font le haut niveau. Il faut que nos joueurs apprennent davantage. Nous avons manqué de maturité’’, a-t-il ajouté. ‘’J’assume cette défaite et j’endosse l’entière responsabilité de ce résultat’’, a poursuivi l’entraîneur camerounais, ajoutant que ses ‘’joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes’’. ‘’Nous pouvions faire autrement, mais je ne vais mettre la défaite sur le compte de personne d’autre que moi-même.’’ Rigobert Song dit toutefois rester optimiste quant à la qualification du Cameroun aux huitièmes de finale de la CAN. ‘’Il y a le dernier match [de la phase des poules]. Rien n’est encore perdu. Le dernier match sera une finale. Je sais que nous allons nous qualifier au prochain tour’’, a-t-il assuré