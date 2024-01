CAN 2023 : Plusieurs journalistes blessés dans un accident après le match Guinée vs Sénégal

La nuit de mardi à mercredi a été marquée par un incident grave lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire en 2023. Un bus transportant plusieurs journalistes de Yamoussoukro à Abidjan a été impliqué dans un accident de la circulation au cœur d’Abidjan, dans la zone « Des Plateaux ». Selon les médias locaux, le bus, affrété par le Comité d’Organisation de la CAN (Cocan) de la Côte d’Ivoire, a violemment dévié de la route, percutant le mur d’un entrepôt à grande vitesse. L’accident a entraîné plusieurs blessés, parmi lesquels le convoyeur du bus qui a été extrait après quelques minutes, restant coincé. Le chauffeur du bus aurait également subi des blessures graves. Les journalistes blessés ont été rapidement pris en charge et conduits vers plusieurs centres hospitaliers, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Treichville, pour recevoir les soins nécessaires. La plupart des occupants du bus étaient des journalistes qui avaient couvert le match entre le Sénégal et la Guinée. L’accident s’est produit peu après minuit, comme l’ont indiqué des sources sur place. Le service de presse de la CAN a réagi rapidement en communiquant sur l’incident. Le Cocan a déclaré : « Nous regrettons d’informer que le convoi des journalistes couvrant la CAN 2023 a été impliqué dans un accident de bus tragique lors du retour de Yamoussoukro à Abidjan vers 2 heures du matin. Heureusement, la plupart des personnes à bord ont subi des blessures légères. Cependant, nous avons deux blessés graves, le chauffeur et le convoyeur ».