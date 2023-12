CAN 2023 : La liste des 55 Lions présélectionnés par Aliou Cissé

Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, vient de publier la liste préliminaire de 55 joueurs en vue de la CAN 2023. Cette liste étendue englobe tous les joueurs qui ont été intégrés dans les plans du sélectionneur au cours des derniers mois, avec un noyau de base auquel s’ajouteront des remplaçants afin d’atteindre le nombre autorisé par la CAF. Le sélectionneur sénégalais a convoqué presque tous les Champions d’Afrique de 2022. Dans la liste de Cissé, on peut noter l’absence de Mbaye Niang, qui évolue à Adana Demirspor en Turquie, Mikayil Faye est aussi absent. À noter qu’au terme du processus de sélection, la liste finale comprendra 27 joueurs, comme prévu pour le 3 janvier. Ce groupe représentera l’équipe nationale lors de la CAN 2023, programmée du 13 janvier au 11 février 2024.