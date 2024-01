CAN 2023 : La CAF récompense Lamine Camara (officiel)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, ce jeudi, les distinctions individuelles pour la phase de groupes de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Lamine Camara a hérité du titre de “meilleur jeune joueur” du premier tour de cette 34 ème édition de la CAN. Le milieu de terrain sénégalais de 19 ans a marqué deux buts en 2 matchs disputés (0 minute disputé face à la Guinée). Le joueur du FC Metz, formé par l’Académie Génération Foot, est laissé au repos lors de victoire 2-0 des Lions contre la Guinée. Ce qui ne changera en rien au choix de la CAF. À noter que le capitaine de la Guinée Équatoriale, Emiliano Nsué, a été nommé meilleur joueur. Avec 5 réalisations en 3 matchs, il est meilleur buteur de la CAN. Son coéquipier Jésus Owono a glané le prix du meilleur gardien de but de la phase de groupes.