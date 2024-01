CAN 2023 : Hervé Renard est d’accord pour être prêté à la Côte d’Ivoire !

L’information a surpris tout le monde. Qualifiée d’extrême justesse pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 qu’elle organise, la Côte d’Ivoire a demandé à la FFF de lui prêter Hervé Renard, en remplacement du démissionnaire Jean-Louis Gasset. Fort de son expérience en Afrique, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine viendrait aider les Éléphants uniquement le temps du tournoi. Une offre qui n’est pas handicapante pour les Bleues puisque le prochain rendez-vous à Clairefontaine n’est que le 19 février prochain (la finale de la CAN se jouera le 11 février). Et selon Le Figaro, Hervé Renard est partant pour traverser la Méditerranée et venir prêter main-forte au pays organisateur. Il n’attend que le feu vert de ses supérieurs. De son côté, la FFF a évoqué le sujet aujourd’hui et semble ouverte à la discussion.