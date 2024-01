CAN 2023 – Blessure : Touché face au Cameroun, le verdict connu pour Lamine Camara

Sorti à la 90ème minute du match Sénégal – Cameroun, Lamine Camara, auteur de deux buts en Coupe d’Afrique, semblait avoir du mal à récupérer suite à un coup reçu lors de son tacle sur Zambo Anguissa. Interrogé en zone mixte sur son état de santé, le natif de Diouloulou rassure les Sénégalais. « Tout va bien, c’était juste un coup. Ça faisait mal, mais je vais mieux maintenant. J’espère que ça ira bien. L’équipe progresse bien, moi aussi, et j’espère continuer comme ça et de pouvoir aider l’équipe à aller décrocher pourquoi pas une Coupe d’Afrique. En face, il y avait une bonne équipe avec de grands joueurs à l’instar d’André-Frank Zambo Anguissa, entre autres, mais on a respecté les consignes du coach. On a fait ce qu’il fallait et on a gagné le match. Alhamdoulilah, on a beaucoup progressé, après le but encaissé, on a vu que l’équipe n’a pas abandonné et on a pu marquer le troisième but », a-t-il dit. Aliou Cissé pourra donc compter sur sa pépite lors du derby face à la Guinée.