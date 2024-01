CAN 2023 : Aliou Cissé salue la combativité de ses joueurs contre le Niger

L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a salué le ‘’mental, l’attitude et la combativité’’ de ses joueurs, lors de la victoire (1-0) contre le Niger, lundi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. ‘’Les garçons savent pourquoi ils sont là. Mentalement, ils sont assez costauds. Malgré que le match était compliqué, ils ont montré qu’ils n’abandonnent pas et sont capables de se battre jusqu’à la 95e mn. C’est cela le mental. J’aime cette attitude et ce comportement’’, a-t-il dit. Il s’exprimait en conférence de presse après la victoire du Sénégal contre le Niger, en match amical. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation en perspective de la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Le Sénégal est le champion d’Afrique en titre. Selon Cissé, cette rencontre amicale est ‘’importante’’, mais l’objectif était de ‘’faire jouer tout le monde, donner du temps aux autres qui jouent moins’’ pour être prêt contre la Gambie, en match d’ouverture le 15 janvier à 14h GMT. ‘’Nous tirons un enseignement positif de cette rencontre dans la mesure où nous l’avons gagnée. Nous avons fait 10 jours de haute intensité. Sur ce match on aurait pu marquer plus qu’un but’’,a-t-il dit. Aliou Cissé s’est réjoui de la solidarité de l’équipe durant le match. ‘’C’était difficile. Nous avons montré que tout le monde était capable de jouer.’’,a-t-il ajouté. ‘’Nous allons à une CAN où les matchs seront disputés et où nous serons énormément attendus. C’est à nous de garder cette sérénité pour préparer nos victoires, continuer à travailler l’adversaire et se dire que ce but peut être marqué à tout moment’’, a expliqué Cissé.