CAN 2023 : Adversaire du Sénégal, le Cameroun enregistre un forfait

La CAN 2023 débutera le 13 janvier prochain et le Cameroun, dans la même poule du Sénégal, vient d’enregistrer un forfait. En effet, l’attaquant du FC Nantes, Ignatius Ganago, ne disputera pas la compétition. Il sera absent pour les 6 prochains mois. Titulaire face au Havre en Ligue 1 le weekend dernier, l’attaquant de 24 ans a été obligé de céder sa place à la 59e minute de jeu. Alors qu’une entorse du genou gauche était suspectée en début de semaine, il s’avère en réalité que le joueur souffre d’une rupture du ligament croisé du genou. Le joueur a subi de nouveaux examens médicaux ce mercredi et sa saison est d’ores et déjà terminée. En effet, il manquera les 6 prochains mois de compétition. Un gros coup dur pour le FC Nantes, mais aussi pour le Cameroun.