CAF Awards 2023 : L’Algérie décide de boycotter la cérémonie

Ce lundi, aura lieu la cérémonie des CAF Awards à Marrakech, au Maroc. Si tous les grands pays d’Afrique seront représentés, l’Algérie, elle a décidé de boycotter la cérémonie. L’annonce a été faite par le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi dans un communiqué. La raison ? C’est le choix de la CAF de ne pas retenir Riyad Mahrez parmi les 3 finalistes du Ballon d’or africain 2023, alors que l’Algérien était attendu comme l’un des favoris avec Victor Osimhen, suite à son succès en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup avec Manchester City la saison dernière. Egalement, les Algériens déplorent l’absence de l’USM Alger parmi les finalistes du prix du « club de l’année » et celle de Farès Chaïbi (Toulouse puis Eintracht Francfort) pour celui de « meilleur jeune joueur ». Pour ce dernier titre d’ailleurs, deux joueurs sénégalais ont été retenus. Il s’agit de Lamine Camara (Metz) et Amara Diouf (Génération Foot). Ils seront en concurrence avec Abde Azzalzouli (Bétis – Maroc).