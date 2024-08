"C'est inadmissible" : Le Forum du justiciable invite Amsatou Sow Sidibé et le CSDH à recouvrer son statut A

Dans un communiqué, le Forum du justiciable a invité la Présidente du Comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH), Amsatou Sow Sidibé, de faire le nécessaire pour recouvrer son statut A, perdu lors de la rétrogradation du comité en 2012. Voici leur communiqué. "Rétrogradé en décembre 2012 entraînant ainsi la perte de son statut A, la nouvelle Présidente du Comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH), Amsatou Sow Sidibé doit travailler dans le sens de reconquérir le statut A du comité. Sa mission principale doit être le recouvrement du statut A du comité. Un statut qu’on avait perdu en 2012, parce que tout simplement, nous n’avions pas respecté certaines recommandations formulées en 2007 et en 2009, ainsi que l'évolution tracée par les Principes de Paris, notamment par rapport aux ressources financières, juridiques et humaines. Ce qui est inadmissible pour une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme. Le statut du comité sénégalais des droits de l’homme doit être conforme aux Principes de Paris. De ce fait, le Forum du justiciable invite, la Présidente Amsatou Sow Sidibé à faire focus sur la reconquête du statut A du comité. Elle doit laver l'affront d'une humiliante rétrogradation du statut A au statut B. Ceci doit être sa seule et unique mission pour le moment. Tout autre acte serait superflu. Elle doit en faire un sacerdoce. Il urge que ledit Comité retrouve ses lettres de noblesse. Et cela doit impérativement passer par la reconquête du statut A. Nous encourageons vivement le Professeur Amsatou Sow Sidibé à travailler d'arrache-pied et de tout mettre en œuvre pour y arriver. L'honneur du Sénégal est en jeu", a communiqué le bureau exécutif du Forum du justiciable.