Burkina: seize civils tués dans deux attaques de jihadistes présumés

Seize civils, dont quatre supplétifs de l'armée, ont été tués dans deux attaques de jihadistes présumés, mardi dans le centre-est et l'ouest du Burkina Faso, a appris l'AFP jeudi de sources locale et sécuritaire. Mardi, "des terroristes ont attaqué un groupe de civils à Koulponsgo" dans le centre-est, "faisant douze morts et deux blessés", a déclaré à l'AFP un habitant de la région, une attaque et un bilan confirmés par une source sécuritaire. Le même jour, une "attaque de groupes terroristes a fait quatre morts à Sirasso" dans l'ouest, tous membres des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armé), a ajouté la même source sécuritaire