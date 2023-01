Burkina: neuf morts dans une attaque contre une mosquée

Neuf personnes ont été tuées mercredi soir dans une attaque de jihadistes présumés contre une mosquée du nord-est du Burkina Faso, a appris jeudi l'AFP de sources locales. Selon un témoin, des jihadistes sont arrivés peu avant 18H (GMT et locales) dans le village de Goulgountou, près de Falagountou dans la région du Sahel, "sur huit motos", avant de "regrouper les fidèles à l'intérieur de la mosquée". "Ils ont séparé les femmes, les enfants et les vieux avant d'effectuer des prêches pour convaincre les fidèles à renoncer à leur foi. Un dialogue s'est même engagé avec l'imam et c'est suite à son refus que ce dernier a été exécuté", poursuit ce témoin.