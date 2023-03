Bougane Gueye Dani : « Je prie affectueusement pour la santé de Ousmane Sonko »

Le leader du mouvement politique Gueum Sa Bopp est sensible à la situation de son camarade de l’opposition Ousmane Sonko dont l’état de santé s’est dégradé ces dernières heures. « La politique doit rester une concurrence d’idées et de programmes pour le bien-être et l’intérêt du peuple. Elle ne doit pas être une chasse à l’homme. Pourtant les voleurs de nos milliards ne sont pas inquiétés. Pour preuve on veut nous faire oublier nos 98 milliards du Programme de désenclavement », déplore Bougane Gueye. Pour le leader de Gueum Sa Bopp, « cette dictature du régime de Macky Sall nous interpelle tous. Et plus personne n’est à l’abri, avertit-il avant de mettre en garde : « Macky Sall sera l’unique responsable de tout ce qui suivra des maux évoqués par Ousmane Sonko dans son post ».