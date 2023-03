Boris Diop : « Ousmane Sonko a atteint un niveau de popularité jamais égalé… »

Personne n’a le contrôle de cette jeunesse. Elle échappe à tout le monde. Elle n’ écoute pas la radio. Elle ne regarde pas la télé et se retrouve complètement dans le discours radical de Sonko », a fait savoir Boubacar Boris Diop aux autorités. Selon le journaliste et écrivain, « Ousmane Sonko a atteint un niveau de popularité jamais égalé dans l’histoire du Sénégal… J’ai vu Abdoulaye Wade et autres… Ils étaient extrêmement populaire mais… » Le Panafricain déclare que les autorités ont fait de sorte que, toutes les situations politiques tournent autour d’une seule et même personne, à savoir le leader de Pastef. A un tel point que, le président de la République est obligé d’orchestrer une promenade en ville pour montrer qu’il n’a pas perdu le contrôle. C’est pathétique finalement…