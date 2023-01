Birame Souleye Diop : “Je n’ai aucune estime pour Mimi Touré, mais…”

Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont affiché leur intention de soutenir Aminata Touré, déchue de son poste de député, mardi dernier. Un soutien de principe, selon Birahime Souleye Diop, Président de ce groupe parlementaire de l’opposition, qui n’a pas manqué de dresser le réquisitoire de Mimi Touré. "On se bat pour la justice et la vérité, a-t-il indiqué, lors d’une conférence de presse ce vendredi. Toutefois, je n'ai aucune considération, aucune estime pour Mimi Touré parce qu'elle a passé tout son temps à insulter et traiter de violeur Ousmane Sonko. Mais ce qui nous intéresse c'est la restauration de la démocratie. Nous ne sommes donc pas d'accord avec sa déchéance". S’exprimant sur les arguments brandis par la coalition Benno Bokk Yakaar pour justifier l’éviction de Mimi Touré, Birame Souleye Diop a battu en brèche la “jurisprudence Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo". "Les cas Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé invoqués par la majorité sont révélateurs de la fourberie de la mouvance présidentielle et de ses souteneurs, souligne-t-il. Pourquoi alors ces derniers ont été indemnisés par Macky Sall à hauteur de 163.500.000F CFA ? Ils ont été dédommagés après avoir été rétablis. Ce qui prouve que cet argument ne tient pas la route" . Par ailleurs, Birame Souleye Diop a déploré la diligence avec laquelle les choses ont été faites dans le cas Mimi : "Le président de l'Assemblée nationale n'a convoqué le bureau que deux fois: la première fois pour liquider Massata Samb et Mamadou Niang, la deuxième fois pour renvoyer Mimi Touré alors qu'entre temps de multiples initiatives en termes de questions écrites, orales, commissions d'enquête, propositions de loi, etc... ont déposées par YAW sur la table du Président de l'Assemblée Nationale sans réponse".