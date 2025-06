Bilan médical : Des pathologies chroniques détectées chez Farba Ngom, sans menace vitale immédiate

l’absence de complications aiguës engageant son pronostic vital

L'expertise médicale de Farba Ngom, ordonnée par le juge et menée par le Pr. Alassane Mbaye, a livré ses conclusions. Bien que le maire des Agnam et responsable de l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir), souffre de nombreuses pathologies chroniques («cardiovasculaires, métaboliques, hépatiques, vertébrales, neurologiques et prostatiques»), aucune d'entre elles ne met sa vie en danger immédiat.Selon "Source A", repris par "Seneweb", le spécialiste a souligné «». Toutefois, il alerte sur «», en raison des conditions de détention peu adaptées à son état. Il estime ainsi que «».Le cardiologue recommande une «», incluant «», notamment pour les affections comme «».