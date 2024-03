Bilan de la CAN : Aliou Cissé face à la Fédé jeudi prochain

Les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Comex) se réunissent jeudi prochain. Au menu des discussions, révèle Les Échos, qui donne l’information, Me Augustin Senghor et ses collaborateurs vont aborder diverses questions dont celles liées aux compétitions internationales. Le sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Aliou Cissé, sera ainsi évalué après l’élimination des Lions en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024. Au menu, il sera aussi question du parcours décevant des hommes du coach Mamadou Diallo à la Coupe du monde de Beach Soccer. Première nation africaine à se hisser dans le carré d’as, les Lions du football de plage sont sortis dès le premier tour. Les fédéraux se pencheront également sur la préparation de la participation du Sénégal aux prochains Jeux africains ainsi qu’au tournoi scolaire inédit prévu en Mauritanie. Le Directeur technique national (DTN), Mayacine Mar, fera le point concernant le renouvellement des attelages techniques des équipes nationales dont la confirmation du coach des Lions locaux, Pape Thiaw, en tant qu’adjoint d’Aliou Cissé.