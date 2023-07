Bayern Munich : Sadio Mané lâche ses vérités sur son départ

Le dénouement est proche pour Sadio Mané. Après seulement une année passée sous les couleurs du Bayern Munich, la légende sénégalaise va quitter la Bavière pour rejoindre Al Nassr et Cristiano Ronaldo dans les prochaines heures. Entre mauvaises performances, blessures et tensions avec certains coéquipiers, son passage du côté de la Säbener Strasse n’aura, malheureusement pour lui, pas marqué les esprits des fans munichois.

Interrogé par Sky Sports, l’ancienne gloire de Liverpool a avoué nourrir certains regrets suite à son expérience manquée outre-Rhin : «Quitter le FC Bayern me fait mal. J’aurais souhaité une fin différente. Je sais que j’aurais pu aider l’équipe cette saison. Je voulais le prouver à tout le monde cette saison. Je souhaite seulement au club et aux fans le meilleur pour l’avenir.» Avec ces paroles emplies de classe, l’attaquant de 31 ans a soigné son départ du Bayern Munich, officialisé d’ici peu.