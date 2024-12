Bassirou Diomaye Faye quitte Dakar, direction Nouakchott

De retour de sa visite au Qatar, le président Bassirou Diomaye Faye enchaîne déjà avec un autre voyage. En effet, ce mardi, le chef de l'Etat a décollé pour la capitale mauritanienne, Nouakchott. Bassirou Diomaye Faye va participer à la Conférence de l'Union Africaine (UA) sur l'Education. Le président sénégalais a été invité à cet événement par son homologue mauritanien, Cheikh El Ghazouani. Cette conférence sera l'occasion pour les chefs d'Etat membres de l'UA de trouver des solutions pour renforcer les établissements d'enseignement supérieur africains pour former des diplômés prêts à diriger dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. La nécessité d'accroître et d'investir dans l'accès à l'éducation devrait également être un sujet important.