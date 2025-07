Bambilor se lève contre le CIVD : quand le silence du maire fait plus de bruit que les slogans

Dans cette mobilisation historique, un détail a glacé les esprits : l'absence du maire Ndiagne Diop. L’élu, censé incarner la voix de ses administrés, n’a pas daigné faire entendre la sienne. Silence radio. Une absence qui interroge, voire indigne. Que sait-il que la population ignore ? Quelle est sa position sur ce projet si contesté ? A-t-il donné son accord sans consulter ceux qui l’ont porté à la tête de la commune ? Autant de questions suspendues dans l’air, auxquelles il faudra bien un jour répondre.

Ce n’est pas seulement une forêt classée que l’on tente de transformer. C’est un mode de vie, une dignité, un avenir que l’on menace. Plus de 700 familles tirent leur subsistance de cette zone. L’enfouir sous des tonnes de déchets industriels reviendrait à enfouir leurs espoirs.Juste un petit rappel, un maire, par essence, est un relais, un bouclier, une vigie. Il ne peut détourner le regard quand le cœur de sa commune bat l’alerte. Le dialogue, la transparence, et surtout l’écoute doivent guider son action. Quand l’on gouverne, on ne se cache pas. On assume.