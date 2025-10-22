Ballon d’Or africain 2025 : Serhou Guirassy parmi les nominés

Setal.net

Le football guinéen est une nouvelle fois à l’honneur ! L’attaquant du Syli national, Serhou Guirassy, a été nommé parmi les finalistes pour le Ballon d’Or africain 2025, récompensant le meilleur joueur africain de l’année. Cette nomination vient couronner une saison exceptionnelle (2024-2025) réalisée par le buteur du Borussia Dortmund, en Allemagne.

Véritable machine à buts, Guirassy a terminé la saison avec plus de 25 réalisations, toutes compétitions confondues, se hissant parmi les meilleurs buteurs d’Europe.

Au-delà de ses statistiques impressionnantes, l’international guinéen a marqué les esprits par sa régularité, sa force de caractère et son efficacité redoutable devant les cages adverses. Grâce à ses performances, Dortmund a retrouvé le haut du tableau en Bundesliga et a réalisé un beau parcours en Ligue des champions.

En Guinée, cette nomination a suscité une vague d’enthousiasme et de fierté. De Conakry à Kankan, les supporters saluent unanimement celui qu’ils surnomment affectueusement “Mengueh National”, symbole d’une nouvelle génération de footballeurs guinéens talentueux et ambitieux.

Si Serhou Guirassy parvient à décrocher ce prestigieux trophée, il deviendra le premier joueur guinéen de l’histoire à remporter le Ballon d’Or africain, rejoignant ainsi le cercle fermé des légendes du continent comme Didier Drogba, Samuel Eto’o, Sadio Mané ou encore Mohamed Salah.

La cérémonie de remise du Ballon d’Or africain 2025 aura lieu dans les prochaines semaines et toute la Guinée espère voir son héros soulever le trophée du Meilleur joueur africain de l’année.



Mercredi 22 Octobre 2025 - 15:58



Setal People - 22/10/2025

