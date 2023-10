Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi sur le toit du monde pour la 8ème fois !

La traditionnelle cérémonie du Ballon d’Or a eu lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris et comme les informations récentes le laissaient présager, c’est bien Lionel Messi qui a remporté, pour la huitième fois de sa carrière, cette récompense mythique. Et à la fin c’est Lionel Messi qui remporte le Ballon d’Or… Cette phrase qui accompagne tous les supporters de la planète football depuis des décennies n’a jamais été aussi vraie que ce lundi soir. Pourtant mis face à une rude concurrence composée du Français Kylian Mbappé et du Norvégien Erling Haaland, c’est bel et bien l’Argentin Lionel Messi qui repart avec le précieux sésame du Ballon d’Or 2023 des mains de David Beckham, après cette nouvelle cérémonie au théâtre du Châtelet. Une édition qui n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre dans la presse mondiale, tant le choix de Lionel Messi ne faisait pas autant l’unanimité qu’à l’accoutumé sur cette présente année. «Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. A mes coéquipiers en sélection, le coach et l’encadrement de l’équipe d’Argentine. Je souhaite féliciter Haaland, Kylian et tous les autres. C’était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier parce qu’ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès.», a déclaré Lionel Messi sur la scène du théâtre du Châtelet. En tout cas, malgré les 56 buts d’Erling Haaland avec le quadruplé de Manchester City ainsi que les 41 buts avec le PSG et les 8 buts en Coupe du Monde - dont un triplé en finale - de Kylian Mbappé, c’est encore Lionel Messi qui grille avec succès toute la concurrence. Le Norvégien termine à la 2ème marche du classement, tandis que le Français doit se contenter de la 3ème position. Le Belge Kevin De Bruyne, quant à lui, ferme cette édition avec la 4ème place