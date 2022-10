Axe Berlin-Dakar: plus de 80 milliards Fcfa en aide budgétaire et financement

L’Allemagne a décidé d’attribuer au Sénégal la somme de 83,9 milliards FCFA (128 millions d’euros) à l’issue des négociations intergouvernementales entre les deux pays. Dans cette enveloppe, précise le ministère sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, il y a 44,6 milliards FCFA (68 millions d’euros) en appui budgétaire, « pour renforcer la résilience du pays face aux multiples chocs extérieurs et lutter contre le changement climatique ». La même source ajoute, dans un communiqué parcouru par APS, que 39,3 milliards FCFA (60 millions d’euros) seront destinés au financement de « projets dans les domaines de la modernisation de l’Administration, l’accès au financement et le développement des MPME, la formation professionnelle, les énergies renouvelables, le développement urbain durable et la production de vaccins ». Dakar a abrité mardi et mercredi l’édition 2022 des négociations intergouvernementales marquant les 60 ans de coopération entre le Sénégal et la République Fédérale d’Allemagne. Selon le communiqué, le chef de la délégation allemande, Directrice générale du département Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Birgit Pickel, « a salué le fait que les deux pays partagent 60 années de coopération au développement couronnées de succès ». Pour le Secrétaire général du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Allé Nar Diop, « la décision de l’Allemagne de repenser le paradigme de la coopération bilatérale, par le recours aux appuis budgétaires, marque un tournant décisif de notre partenariat ».