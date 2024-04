La posture de l’État face au FMI : « Nous comptons d’abord sur [nos] propres moyens »

Du 15 au 21 avril 2024, une délégation sénégalaise de haut niveau, conduite par le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et incluant le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, ainsi que Birame Souleye Diop, Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines, et Ahmadou Al Aminou LO, Ministre Secrétaire général du Gouvernement, a participé aux réunions de Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington. Ces réunions, cruciales pour le dialogue économique et financier mondial, ont rassemblé des investisseurs privés et des organisations internationales dédiées au développement. La délégation a profité de cette occasion pour rencontrer non seulement les représentants du FMI et de la Banque mondiale, mais aussi ceux de la Société financière internationale (SFI) et de l’Agence multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA). Outre les institutions internationales, la délégation sénégalaise a engagé des discussions avec des homologues régionaux, y compris le Ministre des Finances et du Budget de la Côte d’Ivoire, président du Conseil des Ministres de l’UEMOA, ainsi que les Ministres chargés des finances de la Mauritanie et de la Gambie. La délégation a également rencontré des représentants du Département du Trésor et du Département d’État américain, ainsi que d’autres acteurs clés tels que le Millenium Challenge Corporation, l’Agence américaine de Financement pour le Développement international, le Ministre britannique chargé du Développement international, le Trésor français et l’Agence japonaise de coopération internationale. Durant ces échanges, la délégation sénégalaise a mis l’accent sur les engagements du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye pour la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption, soulignant que ces principes sont essentiels pour attirer des investissements responsables et durables. Ils ont réitéré la volonté de développer une souveraineté économique, sans pour autant fermer la porte à des partenariats internationaux judicieux et respectueux des intérêts sénégalais. Le gouvernement a affirmé son intention de se baser principalement sur les recettes budgétaires internes et une gestion frugale de l’État pour financer ses projets de développement, tout en restant ouvert à un financement extérieur responsable et optimal. « La délégation a [..] rappelé la volonté du Gouvernement de compter d’abord sur ses propres moyens, à travers la mobilisation des recettes budgétaires couplée à la réduction du train de vie de l’Etat pour mettre en œuvre son programme de développement. Le recours au financement se fera de manière responsable et optimale.”