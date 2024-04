Ndongo Samba Sylla prévient Diomaye Faye : "La monnaie ECO ne verra jamais le jour"

Dans son programme et lors de son discours d'investiture, Bassirou Diomaye Faye a fait comprendre qu'il tentera de convaincre les pays de la CEDEAO d'aller vers une monnaie unique. C'est seulement en cas d'échec qu'il envisagera une monnaie nationale au Sénégal. Cependant, selon l'économiste Ndongo Samba Sylla, la monnaie ECO, que la CEDEAO a annoncé pendant des années, ne verra jamais le jour. "Ce qu'il faut dire, c'est que la monnaie de la Cedeao (ECO) ne verra jamais le jour. Ils (la Cedeao) ont repoussé ça (la mise en place de l'ECO) depuis 1983. Après, ils avaient annoncé 2020, puis 2027.Et en 2027, ils diront 2035, puis 2050. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi cette monnaie ne verra pas le jour de sitôt, je ne pourrai pas tout expliquer ici. Cette monnaie ne peut pas exister, et même si elle devait exister, elle poserait des problèmes similaires à ceux posés par le Franc CFA", a déclaré Ndongo Samba Sylla dans un entretien avec Le Média. Selon le spécialiste, deux solutions s'offrent à Bassirou Diomaye Faye et à son gouvernement. La première option est d'essayer de réformer l'Uemoa. La deuxième, c'est de mettre en place une monnaie nationale.