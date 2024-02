Avenir d'Aliou Cissé: Mamadou Niang demande aux Sénégalais de ne pas être ingrats

Après l'élimination des Lions en huitièmes de finale de la CAN, des Sénégalais demandent un changement à la tête de l'équipe nationale. Mais pour l'ancien international sénégalais Mamadou Niang, il faut garder Aliou Cissé. « Qu’on n’oublie pas non plus les moments de joie qu’il nous a apportés. Il nous a quand même amenés deux fois en finale. Il nous a fait remporter cette compétition, qui était la première pour le Sénégal. Donc, il ne faut pas être ingrat », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique Marseille sur Dsport TV. En neuf ans sur le banc du Sénégal, Aliou Cissé a joué deux finales, un quart et un huitième de finale de CAN. Il a également participé à deux Coupes du monde, réussissant à sortir des poules une fois, au Qatar. En huitièmes de finale de ce Mondial, les Lions ont été battus (3-0) par l'Angleterre.