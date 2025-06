Autosuffisance en riz à Kolda : Construction d'ouvrages pour la maîtrise de l’eau sur la vallée de Koring par le PDCVR…

La vallée de Koring (Kolda) vient de bénéficier de la construction d’ouvrages pour la maitrise de l’eau en vue d'atteindre l’autosuffisance en riz via le projet de développement de la chaine valeur riz (PDCVR).



Il s’agit pour le projet d’emblaver plus de 2.000 hectares de cette vallée. Ceci s’inscrit dans le vaste programme du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, destiné à effectuer des travaux d’aménagement de terres de type nouveau au profit de la riziculture pluviale, la maîtrise de l’eau pluviale et souterraine.

C’est dans ce cadre qu’une mission du PDCVR a visité les travaux des ouvrages dans cette vallée en compagnie du coordonnateur Waly Diouf et des bénéficiaires, ce lundi 23 juin. La livraison des ouvrages est prévue le 31 juillet.

Mamadou Soumaré, responsable de la coopérative de producteurs de riz de Dabo, « remercie les partenaires pour la mise en œuvre de cet ouvrage dans le cadre de l'autosuffisance en riz. D'ailleurs, moi depuis 4 ans je n'achète plus de riz. Ainsi, l'objectif pour nous est d'aller vers la commercialisation après l'autosuffisance. Aujourd'hui avec l'accompagnement du projet, on ira vers la mécanisation en emblavant de grandes surfaces. Cependant, nous avons des difficultés comme le manque de semences et le manque de matériel agricole… »

Pour Docteur Waly Diouf, coordinateur du projet « notre mission est la vérification les travaux en cours d'exécution financés par l’État du Sénégal et son partenaire la banque islamique de développement. Dans le cadre du développement de la politique agricole, c'est de faire en sorte que l'ensemble du potentiel agricole du Sénégal soit exploité 12 mois sur 12. »

Dans la foulée, il soutient que « cette vallée avec ses plus de 2. 000 hectares, aujourd'hui est en cours d'aménagement. Pour la région de Kolda, on va réaliser des ouvrages de franchissement pendant l'hivernage pour faciliter la mobilité entre les villages mais aussi pour maitriser l’eau et permettre aux populations de travailler à plein temps… »

Au village de Mamadou Aliou dans la commune de Dialambéré, Mariatou la présidente de la plateforme des femmes estime que les retombées du projet sont inestimables pour elles. À ce titre, elle précise : « notre vallée polarise 14 villages qui ont besoin d'accompagnement en intrants de qualité, de bonne formation et l'octroi de périmètres maraîchers pour contribuer à l'allégement des travaux champêtres et ménagers. »