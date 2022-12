Attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire: quatre accusés condamnés à la perpétuité

La cour d'assises d'Abidjan a condamné mercredi à la prison à perpétuité quatre accusés de l'attentat jihadiste de la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui avait fait 19 morts en mars 2016, dont des Européens. La cour a reconnu les quatre accusés présents à l'audience "coupables des faits qui leur sont reprochés et les condamne a l'emprisonnement à vie", a déclaré le juge Charles Bini. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République Richard Adou, qui avait demandé la perpétuité il y a une semaine. Les quatre accusés présents, Hantao Ag Mohamed Cissé, Sidi Mohamed Kounta, Mohamed Cissé et Hassan Barry, étaient accusés d'avoir été complices de cette attaque en aidant ceux considérés comme ses cerveaux - absents du procès - notamment dans le repérage des lieux, ce qu'ils ont nié. Un mandat d'arrêt international a été lancé par la cour à l'encontre de Kounta Dallah, présenté comme le cerveau opérationnel de l'attaque. Le 13 mars 2016, trois jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand-Bassam, très fréquentée par des étrangers, puis pris d'assaut plusieurs restaurants, tirant à la kalachnikov sur des clients en terrasse avant d'être abattus par les forces de sécurité ivoiriennes. Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), cette attaque jihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts, dont quatre Français. Neuf Ivoiriens, un Libanais, une Allemande, une Macédonienne, une Malienne, une Nigériane et une personne non identifiée avaient également été tués lors de l'attentat et 33 personnes de diverses nationalités blessées.