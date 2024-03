Attaques contre Macky Sall : Oumar Sow conduit à la brigade de Thiong

C'est lui même qui donne l'information sur sa page facebook. "Je suis en train d’être conduit à la brigade de Thiong J’assume tous mes propos et je reste plus que déterminé à me battre !" Le conseiller spécial du chef de l'Etat sortant est-il victime de ses récentes sorties? Oumar Sow, défenseur du candidat Amadou Ba, a été très critique envers le président Macky Sall, qu'il accuse d'être à l'origine de la défaite du candidat de Benno Bokk Yakaar. Mieux, il a accusé, lors d'une émission, Macky Sall d'avoir financé la campagne du nouveau président Bassirou Diomaye Faye.