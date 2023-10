Attaque terroriste au couteau à Arras : un professeur tué et deux blessés graves

Une attaque a été commise ce vendredi matin au lycée Gambetta d’Arras. Un assaillant armé d’un couteau a fait irruption vers 11 heures dans l’établissement. Au cri d’ «Allah Akbar», ce ressortissant tchéchène fiché S a poignardé un professeur dans des circonstances non déterminées. Plusieurs autres victimes seraient blessées. Il s’agit d’un autre professeur qui est en urgence relative et d’un agent de sécurité, poignardé à plusieurs reprises, dont les jours sont en danger. Le préfet annonce, pour sa part, deux blessés graves. L’auteur des faits, ainsi que son frère, ont été interpellés par la police selon le ministère de l’Intérieur. Tous deux seraient d’origine tchéchène. Tous les établissements scolaires de la ville ont été confinés. Alors que les policiers du Raid ont été mis en alerte maximale, Gérald Darmanin est attendu sur place. Une vidéo a très vite circulé sur les réseaux sociaux. Filmé depuis les fenêtres du lycée par des élèves, sidérés, on voit l'agresseur, muni d'un couteau, attaquer des personnes dans la cour de l'établissement. Il avance, d'un pas assuré, habillé d'un blouson gris. Ses victimes tentent de le mettre à distance avec une chaise d'écolier. L'une des victimes tombe. «C'est le proviseur adjoint», croit distinguer un élève dont la voix est audible sur une vidéo mise en ligne. L'homme tombé à terre sur le dos est roué de coups par l'assaillant qui se dirige vers un autre personne. Sa détermination est totale. Depuis plusieurs semaines, les services de renseignement se disaient particulièrement inquiets concernant la radicalisation de jeunes Nord-Caucasiens.