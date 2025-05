Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement : Le président Adesina donne le coup d’envoi lors d’un petit déjeuner de presse

Ouverture le 26 mai 2025 à Abidjan, des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad). Le coup de ces rencontres a été donné par le président de la Bad, le Nigerian Akinwumi Adesina. C’était lors d’un petit-déjeuner de bienvenue aux médias. Lors de son discours, il a rappelé qu’il y a dix ans, ici même à Abidjan, il se tenait devant beaucoup d'acteurs de la presse pour la toute première fois, alors qu’il venait d'être élu président du Groupe de la Banque africaine de développement.

«Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue non seulement aux Assemblées annuelles 2025, mais aussi à l'ultime chapitre d'une décennie remarquable de transformation », a déclaré le président sortant de la Bad.

Il a rappelé que cette session n'est pas seulement une tradition. «C'est l'un de mes moments préférés lors des Assemblées annuelles. Cela me donne l'occasion de m'exprimer en toute franchise, de réfléchir profondément et de vous remercier sincèrement », a affirmé Akinwumi Adesina. Selon lui, les Assemblées annuelles 2025 ont une importance particulière, et pas seulement pour lui. D'ici à la fin de cette semaine, a-t-il dit, les actionnaires de la Banque auront élu le prochain président du Groupe de la Banque africaine de développement.

Le président Adesina soutient que c'est un moment de renouveau, de transition et d'ambition renouvelée. Il a relevé que la direction peut changer, mais notre mission reste la même. «La Banque garde le cap, ses voiles sont solides et son engagement en faveur du développement de l'Afrique est inébranlable », a confié le président de la Bad.