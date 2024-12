Assemblée nationale : une ancienne ministre annoncée à la tête du seul groupe parlementaire d’opposition

Les députés élus aux législatives du 17 novembre dernier seront installés ce lundi 2 décembre. Pastef (au pouvoir), avec ses 130 députés, va dominer l’hémicycle. En face, le parti des Patriotes aura une opposition réduite à presque néant (35 sièges) et émiettée. D’autant qu’un seul groupe parlementaire (Takku-Wallu) essayera de faire barrage et que celui-ci ne compte de 17 parlementaires (16 issus de l’élection, plus Abdou Karim Sall). Pour faire rayonner son groupe, Tallu-Wallu miserait sur Aïssata Tall Sall à la présidence. L’AS et Les Échos soufflent que l’ancienne ministre de la Justice et des Affaires étrangères devrait être choisie cheffe de file des députés de l’opposition la plus significative à l’Assemblée nationale. «Initialement, Macky Sall [ancien chef de l’État et tête de liste nationale de Takku-Wallu, qui va céder son siège à Abdou Mbow] et Cie misaient sur les députés élus sous la liste majoritaire» pour la présidence de leur groupe, souffle L’AS. Mais l’avocate devrait être préférée aux élus en question, «au regard de la prochaine configuration de l’Assemblée nationale et des sujets qui y seront débattus», croit savoir le journal.