Assemblée nationale : du changement dans les plénières

Fini le marathon budgétaire. Selon Les Echos, les présidents de groupe parlementaire (Benno, Yewwi et Wallu) se sont réunis pour réorganiser les débats de la plénière qui démarre ce samedi 18 novembre. Le journal souffle qu'il a été décidé de procéder à une répartition du temps de parole. Ainsi, les députés de Benno bénéficieront de 84 minutes, ceux de Yewwi auront 40 minutes, et ceux de Wallu, 27 mn. Pour les non-inscrits, le temps a été limité à 18 mn. Les présidents de groupe, Me Oumar Youm (Benno), Birame Soulèye Diop (Yewwi) et Lamine Thiam (Wallu) auront, chacun, 10 mn. Le délai fixé à 10 jours, les plénières devraient être clôturées au plus tard le 30 novembre prochain.