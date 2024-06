Assemblée nationale : Ayib Daffé désigné président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi

L’Assemblée nationale du Sénégal connaît un changement notable dans ses rangs. Ayib Daffé a été désigné comme le nouveau président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ayib Daffé succède à Birame Souleye Diop, qui a récemment été nommé ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Le prédécesseur de Daffe, Birame Souleye Diop, a joué un rôle clé au sein du groupe parlementaire avant de prendre en charge le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Sous sa direction, le groupe Yewwi Askan Wi a été au cœur de nombreuses initiatives législatives visant à améliorer la gouvernance et les conditions de vie des Sénégalais.