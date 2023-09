Assemblée générale de l’ONU : Tout savoir sur l’agenda de Macky Sall

Le Président Macky Sall prend part du 17 au 23 septembre 2023 à la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Outre la séance plénière de haut niveau, la session sera marquée cette année par une séance spéciale consacrée à l’examen de la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD). Le Chef de l’Etat co présidera la Table ronde dédiée au Dialogue des Chefs d’Etat et de gouvernement sur la mobilisation des financements et des investissements nécessaires à la réalisation des ODD. Il prendra également part à des événements en marge de la Session et aura plusieurs entretiens bilatéraux. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 23 septembre 2023