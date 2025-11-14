Assassinat à Cannes (France) : le suspect intercepté à l’AIBD, il revenait du Cap-Vert à bord d’Air Sénégal

La police sénégalaise a peut-être mis la main sur le tueur de Kassim Houna. Le corps sans vie de ce dernier a été retrouvé le 8 janvier 2025 dans des buissons à Cannes (France). La victime avait reçu plusieurs coups de couteau.



«La police judiciaire avait vite identifié un des mis en cause à savoir A. B. Lopes, introuvable après la commission du crime», renseigne Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.



Pour retrouver le suspect, Interpol a émis une notice rouge en août dernier. Grâce à cet avis de recherche, le commissariat spécial de l’AIBD a coincé le jeune homme de 24 ans, qui revenait du Cap-Vert à bord d’un vol d’Air Sénégal, avant de le remettre au Bureau central national (BCN) d’Interpol.



«Lopes a été placé [mercredi] sous écrou extraditionnel par le parquet général pour enlèvement et séquestration suivis de mort commis en bande organisée, mais aussi participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime. Informées, les autorités françaises comptent demander son extradition», indique le journal. Qui souligne que Dakar n’était qu’une escale pour le mis en cause, qui s’apprêtait à embarquer pour le Maroc.

