Article n°90277

Où sont la Cedeao et l’UA? », s’est demandé Alioune Tine qui dénonce leur silence total sur la situation de crise que vit le Sénégal. Les manifestations ont déjà fait neuf (09) morts, selon le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome.



« Les mécanismes de prévention, de médiation et de gestion des crises ne doivent certainement avoir le Sénégal sur leur carte. Pour moins que ça en 2012, la Cedeao comme l’UA avaient envoyé des émissaires. C’est surtout le silence total qui gêne le plus », a-t-il regretté dans un post sur son compte Twitter visité npar Senego.



Où est la Cedeao et l’UA , les mécanismes de prévention, de médiation et de gestion des crises ne doivent certainement avoir le Sénégal sur leur carte. Pour moins que ça en 2012, la Cedeao comme l’UA avaient envoyé des émissaires. C’est surtout le silence total qui gêne le plus.