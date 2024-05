Arsenal fonce sur un attaquant à 50 M€, Lautaro Martinez a pris sa décision pour son avenir

Arsenal a choisi son futur 9, Lautaro Martinez a tranché pour son destin, la demande d’Hansi Flick au Barça, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Arsenal va sortir le chéquier Si Arsenal a loupé une fois de plus de peu la couronne en Angleterre, c’est peut-être parce que les Gunners n’avaient pas un serial buteur. Et bien ce vendredi matin, la presse du Royaume nous apprend qu’Arsenal veut changer ça la saison prochaine. Et le club londonien a jeté son dévolu sur Benjamin Sesko, le joueur du RB Leipzig. Le Daily Mirror rapporte que «Sesko veut devenir un grand joueur», et cela pourrait passer par l’Emirates Stadium. «Il est favorable à un transfert à Arsenal cet été. L’attaquant du RB Leipzig Sesko est courtisé par une multitude de clubs, dont Arsenal, Chelsea et Manchester United, tandis que l’Italie suscite également un vif intérêt.» Les Gunners devront cependant lâcher 45 M£ soit plus de 52 M€. L’équipe de Mikel Arteta semble tout de même avoir une longueur d’avance dans ce dossier malgré la forte concurrence. L’Inter respire En parlant de buteur, un Lautaro Martinez aurait pu parfaitement coller au profil recherché par Arsenal, comme bien d’autres clubs qui sont en quête d’un formidable buteur. Sauf que l’Argentin n’est plus disponible. Depuis plusieurs mois, l’Inter Milan cherche à prolonger son buteur, sous contrat actuellement jusqu’en 2026. Et cette fois, ça y est, le club intériste touche au but. La Gazzetta dello Sport annonce que «Lautaro dit oui» ! «Il y aura bientôt une nouvelle réunion entre le club et le joueur pour se mettre d’accord sur une prolongation de contrat.» Le quotidien indique que la dernière proposition du club monte à 10 M€ par an bonus compris. «La balle est désormais dans le camp de l’attaquant, qui en demande 12.» En tous cas, l’Inter peut respirer et voit l’avenir sereinement car l’attaquant argentin se voit encore sous les couleurs des Nerazzurri. Hansi Flick a une première requête Le Mundo Deportivo nous apprend qu’Hansi Flick est déjà bien au boulot et qu’il a quelques idées pour son Barça. C’est «le tableau de Flick. Le nouvel entraîneur planifie déjà son Barça, avec une formation en 4-2-3-1 qui peut être convertie en 4-3-3. Son style de jeu suggère qu’il passera du carré de Xavi à un triangle inversé avec deux pivots et un meneur de jeu.» Tout un programme ! Mais le club blaugrana va devoir aussi gérer des dossiers importants dont celui de Ronald Araujo qui est la «priorité» comme le placarde Sport. « Il est essentiel pour le prochain projet d’Hansi Flick au Barça et l’entraîneur a demandé à ce qu’il ne soit pas transféré. Le club a décidé de réactiver les négociations avec le défenseur uruguayen dans le but d’améliorer son salaire.» Le message est passé.