Arriérés de salaire des travailleurs du FERA : Guy Marius Sagna interpelle les ministères concernés

Le député élu, Guy Marius Sagna, réclame le paiement des arriérés de salaire des travailleurs du Fonds d'entretien routier autonome (FERA). Dans une note parvenue à Seneweb, l’activiste interpelle les ministres concernés et les convoque à l'Assemblée nationale. « Les ministres concernés devront expliquer à l'Assemblée nationale pourquoi il se pose encore le problème des travailleurs du Fonds d'entretien routier autonome (FERA) et des jeunes du service civique national qui courent derrière des mois d'arriérés de salaire », a écrit M. Sagna. Par ailleurs, évoquant le fonctionnement du service public au Sénégal, Guy Marius Sagna dénonce le traitement réservé aux citoyens sénégalais dans les ministères. « Dans les ministères aussi, accueillir, répondre, suivre un dossier d'un citoyen relève de pratiques néocoloniales. Beaucoup de travailleurs des ministères pensent que les citoyens doivent les supplier, ramper devant eux. Or, L'État - pas néocolonial - doit être aux petits soins des citoyens dans sa manière de leur parler, de les accueillir, de les traiter », note-t-il.