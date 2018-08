Arène nationale, Dakar Arena, Stade olympique en 2020 : les sportifs ont déjà réélu le Président Macky Sall

Qu'ils ne soit permis à personne de douter de l'engagement indéfectible du monde sportif sénégalais à redonner un second mandat à SEM MACKY SALL. Oui, parce qu'après la remise des clés de l'arène nationale, temple de notre sport nationale et l'inauguration de Dakar Arena, qui a mis tout le monde d'accord sur l'ambition du président Macky Sall de repositionner le sport sénégalais sur l'échiquier mondial, voilà le comble du comble , le rêve des rêves, le temple des temples, le stade olympique annoncé par le chef de l'Etat et qui sera inauguré en 2020. Et comme si tout cela ne suffisait pas et en dehors de la réhabilitation des stades régionaux, le stade Léopold Sedar Senghor et le stade Demba Diop seront repris pour répondre au standard FIFA.

Il est donc évident que le gotha du sport sénégalais au regard de ses témoignages de satisfaction à l'endroit du Président Macky Sall , du centre ville à la banlieue, de Dakar a tambacounda , de saint Louis à Ziguinchor, partout au Sénégal, a déjà annoncé le résultat de la présidentielle de 2019 avec une victoire écrasante du président Macky Sall dès le premier tour. De Senghor à Wade en passant par Diouf , le sport et les sportifs sénégalais n'ont été autant satisfaits tant du point des infrastructures que du point de vue de la prise en charge et du management sportifs.. Qu'ils décident de prendre en charge le réélection du président Macky Sall, n'est que reconnaissance à une vision et à la réalisation concrète d'infrastructures sportives de dernière génération pour notre jeunesse et notre sport .

CHEIKH NDIAYE

Conseiller Technique Présidence de la République

Responsable politique Apr Grand yoff.

Conseiller Municipal