Après l’accident de Kaffrine, Taxawu Sénégal invite ses militants à participer aux opérations de don de sang

Après l’accident survenu, hier, dans la localité de Sikilo et qui a causé 39 décès et plusieurs blessés, la coalition Taxawu Senegaal invite ses militants à contribuer à l’élan de solidarité nationale. Elle invite, ainsi, ses militants “à participer activement à l’opération de don de sang lancée par les services médicaux en faveur des blessés qui se trouvent dans le besoin dans les hôpitaux”. S’agissant de l’accident, Khalifa Sall et ses partisans ont pointé “la responsabilité fondamentale des pouvoirs publics dans le contrôle de l’application des règles de sécurité routière”. “Il faut une politique volontariste et rigoureuse de lutte contre l’indiscipline routière, à travers des mesures exemplaires, effectives et permanentes, y compris des sanctions sans complaisances à l’encontre des contrevenants aux règles d’usage de la route”, préconisent-ils. Taxawu en appelle également “au sens civique de chaque individu pour une prise de conscience des dangers liés aux manquements délibérés au code de la route”.