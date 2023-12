Après avoir déposé la caution de Idrissa Seck : son mandataire explique sa stratégie du silence

Après Karim Wade, Thierno Alassane Sall, Anta Babacar Ngom, Idrissa Seck a également déposé sa caution à la caisse des dépôts et des consignations. Conformément à l’article L122 du cote électoral qui astreint les candidats au dépôt d’un cautionnement pour l’élection présidentielle, le mandataire de Rewmi a déposé 30 millions F CFA à la CDC, jeudi 1 novembre. Face aux journalistes, As Babacar Gueye a saisi l’occasion pour se prononcer sur le silence du Candidat Idrissa Seck. Venu seul, le chargé du parrainage au niveau national de la coalition « Rewmi » n’a pas manqué de lancer une pique à ses adversaires « Ce n'est pas encore le moment de faire du bruit », dit-il. Ceci sans doute pour ironiser sur ceux qui étaient accompagnés d’une forte délégation. « Je suis venu seul au niveau de la CDC comme nous l'avons fait pour récupérer les autres pièces du candidat. La quittance n'est rien d'autre qu'un élément supplémentaire du dossier que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons fait notre parrainage dans le silence de façon très politique et nous sommes là pour prendre la dernière pièce qui doit accompagner notre dossier », a déclaré As Babacar Gueye.