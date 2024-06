Appui Tabaski à l’Assemblée nationale : Guy Marius Sagna refuse de prendre les 200.000 et s’explique…

« 200.000 FCFA ce que l’Assemblée nationale du Sénégal vient de me proposer comme appui Tabaski aujourd’hui« , a révélé Guy Marius Sagna. Dans un communiqué exploité par Senego, le parlementaire a expliqué pourquoi il a refusé de prendre cette somme. Guy Marius Sagna dénonce ainsi « une assemblée qui refuse d’appuyer, c’est à dire de représenter, le peuple sénégalais dans la commission ad-hoc chargé du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) dans la région de Dakar mais qui appuie ses membres de 200.000 FCFA pour la Tabaski. Une assemblée nationale qui refuse d’appuyer le peuple sénégalais travailleurs fonds d’entretien routier autonome (FERA) qui courent derrière plus de 10 mois d’arriérés de salaire. Une Assemblée qui refuse d’appuyer les populations du département de Saraya et de tout le long de la Falémé. Une Assemblée qui refuse d’appuyer les enfants Sénégalais après l’information selon laquelle Nestlé empoisonnerait nos enfants avec du sucre ajouté dans ses produits Nido et Cérélac. Une Assemblée qui refuse de faire éclater la vérité pour les veuves des 93 Jambars au Golfe. Une Assemblée qui refuse d’appuyer les paysans sénégalais« . « J’ai refusé de prendre les 200.000 FCFA de l’Assemblée nationale. 200.000 FCFA X 165 députés = 33 millions de francs CFA. Ce n’est que la partie visible de l’iceberg de gestion antidémocratique du budget de l’Assemblée nationale« , a dénoncé le Député.