Annoncée en fuite pour échapper à la justice : Je suis chez moi...je ne vais reculer d'un pas... Je n'ai pas peur du tout" (Diégy Diop)

Diéguy Diop fait l'objet d'avis de recherche. L'information avait commencé par enfler, des langues fourches affirmant même qu'elle était recherchée pour escroquerie. Ces allégations n'ont pas laissé indifférent, son avocat me Amadou Sall. La robe noir avait soutenu que sa cliente est bien chez elle. Diéguy Diop, la principale concernée ne va pas tarder réagir pour rétablir les faits. "Je suis là. Je suis chez moi. J'ai même pas prévu de voyager. C'est aujourd'hui, tout à l'heure que j'ai reçu un document disant qu'il y a un avis de recherche sur ma personne. Donc voila l'information, je ne sors pas du Sénégal, je ne bouge pas du pays. Je suis chez moi. S'ils sont quelque chose à me reprocher, je suis chez moi", tels sont les propos de madame Diop, réagissant à cette information. De plus, confie-t-elle, "je réaffirme mon engagement à défendre l'APR, à défendre mon leader, le Président Macky Sall et à dire que je suis sénégalaise. je ne vais reculer d'un pas. Je n'ai pas peur du tout. Je vais m'assumer quoique cela puisse advenir".