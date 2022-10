Amnistie : Karim rejette catégoriquement et menace de démissionner du Pds

Karim Wade que l’on croyait réjoui par la proposition d’amnistie agitée par le Chef de l’Etat, pour lui et Khalifa Sall, menace de démissionner du Pds si tant est que les députés libérales votent cette proposition de loi à l’assemblée. En effet le fils de Wade exige une révision de son procès, selon la chargée de Com du parti la députée Nafissatou Diallo qui ajoute que c’est une question d’honneur et de dignité pour son patron. « Si le Pds accepte l’amnistie, Karim Wade est prêt à abandonner le parti et la politique. L’alternative est donc simple. Soit, on accepte l’amnistie et risquer de le voir abandonner le parti et la politique, parce qu’estimant qu’on l’a humilié, soit on continue la lutte jusqu’à que ce que son honneur soit complètement lavé. C’est de cela qu »’il s’agit et c’est tout le sens de notre combat, clame sur un ton ferme la voix du Pds.(…).